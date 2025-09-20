NFTify (N1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.220832$ 0.220832 $ 0.220832 Laveste pris $ 0.00123037$ 0.00123037 $ 0.00123037 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

NFTify (N1) sanntidsprisen er $0.00300502. I løpet av de siste 24 timene har N1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til N1 er $ 0.220832, mens den rekordlave prisen er $ 0.00123037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har N1 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTify (N1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.19K$ 61.19K $ 61.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 601.00K$ 601.00K $ 601.00K Opplagsforsyning 20.36M 20.36M 20.36M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTify er $ 61.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på N1 er 20.36M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 601.00K.