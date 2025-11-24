Nexora pris i dag

Sanntids Nexora (NEX) pris i dag er $ 0.162561, med en 3.52% endring de siste 24 timene. Nåværende NEX til USD konverteringssats er $ 0.162561 per NEX.

Nexora rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,108,627, med en sirkulerende forsyning på 56.00M NEX. I løpet av de siste 24 timene NEX har den blitt handlet mellom $ 0.156718(laveste) og $ 0.163494 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.405217, mens tidenes laveste notering var $ 0.153989.

Kortsiktig har NEX beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -9.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nexora (NEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Opplagsforsyning 56.00M 56.00M 56.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nexora er $ 9.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEX er 56.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.27M.