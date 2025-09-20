Nest Elixir Vault (NELIXIR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24 timer lav $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24 timer høy 24 timer lav $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24 timer høy $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 All Time High $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Laveste pris $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) +0.10% Prisendring (7D) +0.10%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) sanntidsprisen er $1.038. I løpet av de siste 24 timene har NELIXIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.038 og et toppnivå på $ 1.038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NELIXIR er $ 1.038, mens den rekordlave prisen er $ 1.018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NELIXIR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 359.67K$ 359.67K $ 359.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 359.67K$ 359.67K $ 359.67K Opplagsforsyning 346.43K 346.43K 346.43K Total forsyning 346,428.40602 346,428.40602 346,428.40602

Nåværende markedsverdi på Nest Elixir Vault er $ 359.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NELIXIR er 346.43K, med en total tilgang på 346428.40602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 359.67K.