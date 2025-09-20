Dagens Nest Elixir Vault livepris er 1.038 USD. Spor prisoppdateringer for NELIXIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NELIXIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nest Elixir Vault livepris er 1.038 USD. Spor prisoppdateringer for NELIXIR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NELIXIR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nest Elixir Vault Logo

Nest Elixir Vault Pris (NELIXIR)

Ikke oppført

1 NELIXIR til USD livepris:

$1.038
$1.038$1.038
USD
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Live prisdiagram
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Prisinformasjon (USD)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) sanntidsprisen er $1.038. I løpet av de siste 24 timene har NELIXIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.038 og et toppnivå på $ 1.038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NELIXIR er $ 1.038, mens den rekordlave prisen er $ 1.018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NELIXIR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Markedsinformasjon

$ 359.67K
$ 359.67K$ 359.67K

--
----

$ 359.67K
$ 359.67K$ 359.67K

346.43K
346.43K 346.43K

346,428.40602
346,428.40602 346,428.40602

Nåværende markedsverdi på Nest Elixir Vault er $ 359.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NELIXIR er 346.43K, med en total tilgang på 346428.40602. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 359.67K.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nest Elixir Vault til USD ble $ +0.000267.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nest Elixir Vault til USD ble $ +0.0044672406.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nest Elixir Vault til USD ble $ +0.0101501868.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nest Elixir Vault til USD ble $ +0.014153.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000267+0.03%
30 dager$ +0.0044672406+0.43%
60 dager$ +0.0101501868+0.98%
90 dager$ +0.014153+1.38%

Hva er Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Ressurs

Offisiell nettside

Nest Elixir Vault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nest Elixir Vault (NELIXIR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nest Elixir Vault (NELIXIR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nest Elixir Vault.

Sjekk Nest Elixir Vaultprisprognosen nå!

NELIXIR til lokale valutaer

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nest Elixir Vault (NELIXIR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NELIXIR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Hvor mye er Nest Elixir Vault (NELIXIR) verdt i dag?
Live NELIXIR prisen i USD er 1.038 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NELIXIR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NELIXIR til USD er $ 1.038. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nest Elixir Vault?
Markedsverdien for NELIXIR er $ 359.67K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NELIXIR?
Den sirkulerende forsyningen av NELIXIR er 346.43K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNELIXIR ?
NELIXIR oppnådde en ATH-pris på 1.038 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NELIXIR?
NELIXIR så en ATL-pris på 1.018 USD.
Hva er handelsvolumet til NELIXIR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NELIXIR er -- USD.
Vil NELIXIR gå høyere i år?
NELIXIR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NELIXIR prisprognosen for en mer grundig analyse.
