Jump Tom pris i dag

Sanntids Jump Tom (JUMP) pris i dag er $ 0.000000000000251, med en 67.33% endring de siste 24 timene. Nåværende JUMP til USD konverteringssats er $ 0.000000000000251 per JUMP.

Jump Tom rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- JUMP. I løpet av de siste 24 timene JUMP har den blitt handlet mellom $ 0.00000000000015(laveste) og $ 0.000000000000627 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har JUMP beveget seg -11.47% i løpet av den siste timen og -73.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 653.81K.

Jump Tom (JUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 653.81K$ 653.81K $ 653.81K Fullt utvannet markedsverdi $ 125.50$ 125.50 $ 125.50 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Jump Tom er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 653.81K. Den sirkulerende forsyningen på JUMP er --, med en total tilgang på 500000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.50.