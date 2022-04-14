Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Nest Elixir Vault (NELIXIR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informasjon

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest Elixir Vault (NELIXIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 351.18K
Total forsyning:
$ 338.15K
Sirkulerende forsyning:
$ 338.15K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 351.18K
All-time high:
$ 1.039
All-Time Low:
$ 1.018
Nåværende pris:
$ 1.039
Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Nest Elixir Vault (NELIXIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet NELIXIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange NELIXIR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår NELIXIRs tokenomics, kan du utforske NELIXIR tokenets livepris!

NELIXIR prisforutsigelse

Vil du vite hvor NELIXIR kan være på vei? Vår NELIXIR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.