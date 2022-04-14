Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nest Elixir Vault (NELIXIR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informasjon At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Offisiell nettside: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest Elixir Vault (NELIXIR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 351.18K $ 351.18K $ 351.18K Total forsyning: $ 338.15K $ 338.15K $ 338.15K Sirkulerende forsyning: $ 338.15K $ 338.15K $ 338.15K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 351.18K $ 351.18K $ 351.18K All-time high: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 All-Time Low: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Nåværende pris: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Lær mer om Nest Elixir Vault (NELIXIR) pris

Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nest Elixir Vault (NELIXIR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NELIXIR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NELIXIR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NELIXIRs tokenomics, kan du utforske NELIXIR tokenets livepris!

