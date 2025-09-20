Dagens NerveNetwork livepris er 0.0010229 USD. Spor prisoppdateringer for NVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NerveNetwork livepris er 0.0010229 USD. Spor prisoppdateringer for NVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NerveNetwork Pris (NVT)

1 NVT til USD livepris:

$0.0010229
$0.0010229
-1.10%1D
NerveNetwork (NVT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:03 (UTC+8)

NerveNetwork (NVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.00%

-1.18%

-4.37%

-4.37%

NerveNetwork (NVT) sanntidsprisen er $0.0010229. I løpet av de siste 24 timene har NVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102111 og et toppnivå på $ 0.00103962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVT er $ 0.365258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NerveNetwork (NVT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NerveNetwork er $ 430.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVT er 421.33M, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.

NerveNetwork (NVT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NerveNetwork til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NerveNetwork til USD ble $ -0.0003781320.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NerveNetwork til USD ble $ -0.0004457594.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NerveNetwork til USD ble $ -0.0006684978338055512.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.18%
30 dager$ -0.0003781320-36.96%
60 dager$ -0.0004457594-43.57%
90 dager$ -0.0006684978338055512-39.52%

Hva er NerveNetwork (NVT)

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

NerveNetwork (NVT) Ressurs

NerveNetwork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NerveNetwork (NVT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NerveNetwork (NVT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NerveNetwork.

Sjekk NerveNetworkprisprognosen nå!

NVT til lokale valutaer

NerveNetwork (NVT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NerveNetwork (NVT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NVT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NerveNetwork (NVT)

Hvor mye er NerveNetwork (NVT) verdt i dag?
Live NVT prisen i USD er 0.0010229 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NVT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NVT til USD er $ 0.0010229. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NerveNetwork?
Markedsverdien for NVT er $ 430.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NVT?
Den sirkulerende forsyningen av NVT er 421.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNVT ?
NVT oppnådde en ATH-pris på 0.365258 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NVT?
NVT så en ATL-pris på 0.00102046 USD.
Hva er handelsvolumet til NVT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NVT er -- USD.
Vil NVT gå høyere i år?
NVT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NVT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:03 (UTC+8)

NerveNetwork (NVT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

