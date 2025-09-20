NerveNetwork (NVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00102111 24 timer høy $ 0.00103962 All Time High $ 0.365258 Laveste pris $ 0.00102046 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -4.37%

NerveNetwork (NVT) sanntidsprisen er $0.0010229. I løpet av de siste 24 timene har NVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102111 og et toppnivå på $ 0.00103962, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVT er $ 0.365258, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102046.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -4.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NerveNetwork (NVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 430.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M Opplagsforsyning 421.33M Total forsyning 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NerveNetwork er $ 430.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVT er 421.33M, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.