NerveNetwork (NVT) Informasjon Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Offisiell nettside: https://nerve.network/

NerveNetwork (NVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NerveNetwork (NVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 422.43K $ 422.43K $ 422.43K Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 421.30M $ 421.30M $ 421.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M All-time high: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00100268 $ 0.00100268 $ 0.00100268 Lær mer om NerveNetwork (NVT) pris

NerveNetwork (NVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NerveNetwork (NVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NVTs tokenomics, kan du utforske NVT tokenets livepris!

NVT prisforutsigelse Vil du vite hvor NVT kan være på vei? Vår NVT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NVT tokenets prisforutsigelse nå!

