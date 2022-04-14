Nectar (NECT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nectar (NECT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nectar (NECT) Informasjon Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Offisiell nettside: https://beraborrow.com/ Teknisk dokument: https://beraborrow.gitbook.io/docs

Nectar (NECT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nectar (NECT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Total forsyning: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Sirkulerende forsyning: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M All-time high: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 All-Time Low: $ 0.938008 $ 0.938008 $ 0.938008 Nåværende pris: $ 0.996485 $ 0.996485 $ 0.996485 Lær mer om Nectar (NECT) pris

Nectar (NECT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nectar (NECT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NECT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NECT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

NECT prisforutsigelse Vil du vite hvor NECT kan være på vei? Vår NECT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

