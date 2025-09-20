Nectar (NECT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.996524 24 timer høy $ 0.999913 All Time High $ 1.035 Laveste pris $ 0.938008 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) -0.23%

Nectar (NECT) sanntidsprisen er $0.996539. I løpet av de siste 24 timene har NECT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996524 og et toppnivå på $ 0.999913, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NECT er $ 1.035, mens den rekordlave prisen er $ 0.938008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NECT endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nectar (NECT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.70M Opplagsforsyning 4.72M Total forsyning 4,717,559.53766

Nåværende markedsverdi på Nectar er $ 4.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NECT er 4.72M, med en total tilgang på 4717559.53766. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.70M.