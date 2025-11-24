NALA pris i dag

Sanntids NALA (NALA) pris i dag er --, med en 4.19% endring de siste 24 timene. Nåværende NALA til USD konverteringssats er -- per NALA.

NALA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 26,114, med en sirkulerende forsyning på 1,000.00T NALA. I løpet av de siste 24 timene NALA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NALA beveget seg +1.21% i løpet av den siste timen og -8.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NALA (NALA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Opplagsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

