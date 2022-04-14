Murad (MURAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Murad (MURAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Murad (MURAD) Informasjon Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Offisiell nettside: https://murad-cto.com Kjøp MURAD nå!

Murad (MURAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Murad (MURAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 275.61K $ 275.61K $ 275.61K Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 275.61K $ 275.61K $ 275.61K All-time high: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027722 $ 0.00027722 $ 0.00027722 Lær mer om Murad (MURAD) pris

Murad (MURAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Murad (MURAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MURAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MURAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MURADs tokenomics, kan du utforske MURAD tokenets livepris!

MURAD prisforutsigelse Vil du vite hvor MURAD kan være på vei? Vår MURAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MURAD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!