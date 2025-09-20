Murad (MURAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00031877 24 timer høy $ 0.00034148 All Time High $ 0.00108684 Laveste pris $ 0.00012986 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -4.93% Prisendring (7D) -4.07%

Murad (MURAD) sanntidsprisen er $0.00032462. I løpet av de siste 24 timene har MURAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031877 og et toppnivå på $ 0.00034148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MURAD er $ 0.00108684, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MURAD endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.93% over 24 timer og -4.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Murad (MURAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 326.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 326.14K Opplagsforsyning 999.76M Total forsyning 999,756,437.569005

Nåværende markedsverdi på Murad er $ 326.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MURAD er 999.76M, med en total tilgang på 999756437.569005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.14K.