Dagens Murad livepris er 0.00032462 USD. Spor prisoppdateringer for MURAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MURAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Murad livepris er 0.00032462 USD. Spor prisoppdateringer for MURAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MURAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MURAD

MURAD Prisinformasjon

MURAD Offisiell nettside

MURAD tokenomics

MURAD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Murad Logo

Murad Pris (MURAD)

Ikke oppført

1 MURAD til USD livepris:

$0.00032462
$0.00032462$0.00032462
-4.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Murad (MURAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:15:21 (UTC+8)

Murad (MURAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00031877
$ 0.00031877$ 0.00031877
24 timer lav
$ 0.00034148
$ 0.00034148$ 0.00034148
24 timer høy

$ 0.00031877
$ 0.00031877$ 0.00031877

$ 0.00034148
$ 0.00034148$ 0.00034148

$ 0.00108684
$ 0.00108684$ 0.00108684

$ 0.00012986
$ 0.00012986$ 0.00012986

-0.12%

-4.93%

-4.07%

-4.07%

Murad (MURAD) sanntidsprisen er $0.00032462. I løpet av de siste 24 timene har MURAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031877 og et toppnivå på $ 0.00034148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MURAD er $ 0.00108684, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MURAD endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.93% over 24 timer og -4.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Murad (MURAD) Markedsinformasjon

$ 326.14K
$ 326.14K$ 326.14K

--
----

$ 326.14K
$ 326.14K$ 326.14K

999.76M
999.76M 999.76M

999,756,437.569005
999,756,437.569005 999,756,437.569005

Nåværende markedsverdi på Murad er $ 326.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MURAD er 999.76M, med en total tilgang på 999756437.569005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 326.14K.

Murad (MURAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Murad til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Murad til USD ble $ -0.0000688915.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Murad til USD ble $ -0.0001271232.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Murad til USD ble $ +0.00001264756970656236.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.93%
30 dager$ -0.0000688915-21.22%
60 dager$ -0.0001271232-39.16%
90 dager$ +0.00001264756970656236+4.05%

Hva er Murad (MURAD)

Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Murad (MURAD) Ressurs

Offisiell nettside

Murad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Murad (MURAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Murad (MURAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Murad.

Sjekk Muradprisprognosen nå!

MURAD til lokale valutaer

Murad (MURAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Murad (MURAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MURAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Murad (MURAD)

Hvor mye er Murad (MURAD) verdt i dag?
Live MURAD prisen i USD er 0.00032462 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MURAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MURAD til USD er $ 0.00032462. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Murad?
Markedsverdien for MURAD er $ 326.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MURAD?
Den sirkulerende forsyningen av MURAD er 999.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMURAD ?
MURAD oppnådde en ATH-pris på 0.00108684 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MURAD?
MURAD så en ATL-pris på 0.00012986 USD.
Hva er handelsvolumet til MURAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MURAD er -- USD.
Vil MURAD gå høyere i år?
MURAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MURAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:15:21 (UTC+8)

Murad (MURAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.