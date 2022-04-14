MSTR2100 (MSTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MSTR2100 (MSTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MSTR2100 (MSTR) Informasjon $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MSTR2100 (MSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MSTR2100 (MSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Total forsyning: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Sirkulerende forsyning: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M All-time high: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 All-Time Low: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 Nåværende pris: $ 0.1301 $ 0.1301 $ 0.1301 Lær mer om MSTR2100 (MSTR) pris

MSTR2100 (MSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MSTR2100 (MSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTRs tokenomics, kan du utforske MSTR tokenets livepris!

