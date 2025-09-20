MSTR2100 (MSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.168317 $ 0.168317 $ 0.168317 24 timer lav $ 0.187991 $ 0.187991 $ 0.187991 24 timer høy 24 timer lav $ 0.168317$ 0.168317 $ 0.168317 24 timer høy $ 0.187991$ 0.187991 $ 0.187991 All Time High $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Laveste pris $ 0.100948$ 0.100948 $ 0.100948 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -8.63% Prisendring (7D) +5.79% Prisendring (7D) +5.79%

MSTR2100 (MSTR) sanntidsprisen er $0.17175. I løpet av de siste 24 timene har MSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.168317 og et toppnivå på $ 0.187991, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSTR er $ 3.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.100948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSTR endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -8.63% over 24 timer og +5.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MSTR2100 (MSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Opplagsforsyning 20.65M 20.65M 20.65M Total forsyning 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586

Nåværende markedsverdi på MSTR2100 er $ 3.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSTR er 20.65M, med en total tilgang på 20645815.354111586. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.55M.