MNet Continuum (NUUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00210635 24 timer lav $ 0.00222844 24 timer høy All Time High $ 0.603414 Laveste pris $ 0.00110042 Prisendring (1H) +2.00% Prisendring (1D) -2.18% Prisendring (7D) -1.71%

MNet Continuum (NUUM) sanntidsprisen er $0.0021798. I løpet av de siste 24 timene har NUUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00210635 og et toppnivå på $ 0.00222844, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUUM er $ 0.603414, mens den rekordlave prisen er $ 0.00110042.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUUM endret seg med +2.00% i løpet av den siste timen, -2.18% over 24 timer og -1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MNet Continuum (NUUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283.07K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.14M Opplagsforsyning 132.42M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MNet Continuum er $ 283.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUUM er 132.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.