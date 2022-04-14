MNet Continuum (NUUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MNet Continuum (NUUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MNet Continuum (NUUM) Informasjon MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM Native coin for paying transaction fees on the blockchain network

Governance token

Universal currency in the Core components

NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking. Offisiell nettside: https://mnet.io Teknisk dokument: https://metaversenw.gitbook.io/metaversenetwork/

MNet Continuum (NUUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MNet Continuum (NUUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 263.17K $ 263.17K $ 263.17K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 132.42M $ 132.42M $ 132.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M All-time high: $ 0.603414 $ 0.603414 $ 0.603414 All-Time Low: $ 0.00110042 $ 0.00110042 $ 0.00110042 Nåværende pris: $ 0.00198111 $ 0.00198111 $ 0.00198111 Lær mer om MNet Continuum (NUUM) pris

MNet Continuum (NUUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MNet Continuum (NUUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUUMs tokenomics, kan du utforske NUUM tokenets livepris!

