Mist (MIST) Informasjon NFT Action RPG Game ecosystem on Binance Smart Chain. An immersive in-game environment, 5 playable classes, in-game NFT items (NFTs which help your character), farming, staking, and more. The Mist Token is the in-game currency for the Mist Universe. The token is used in-game as currency, as well as to purchase NFTs . Offisiell nettside: https://mist.game Kjøp MIST nå!

Mist (MIST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mist (MIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.42K $ 125.42K $ 125.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 56.36M $ 56.36M $ 56.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M All-time high: $ 0.371058 $ 0.371058 $ 0.371058 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00222536 $ 0.00222536 $ 0.00222536 Lær mer om Mist (MIST) pris

Mist (MIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mist (MIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MISTs tokenomics, kan du utforske MIST tokenets livepris!

MIST prisforutsigelse Vil du vite hvor MIST kan være på vei? Vår MIST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIST tokenets prisforutsigelse nå!

