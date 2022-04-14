NEXPACE (NXPC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEXPACE (NXPC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEXPACE (NXPC) Informasjon NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Offisiell nettside: https://msu.io Teknisk dokument: https://docs.nexpace.io/ Blokkutforsker: https://msu-explorer.xangle.io/ Kjøp NXPC nå!

NEXPACE (NXPC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEXPACE (NXPC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 141.16M $ 141.16M $ 141.16M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 206.52M $ 206.52M $ 206.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 683.50M $ 683.50M $ 683.50M All-time high: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 All-Time Low: $ 0.6349493471362493 $ 0.6349493471362493 $ 0.6349493471362493 Nåværende pris: $ 0.6835 $ 0.6835 $ 0.6835 Lær mer om NEXPACE (NXPC) pris

NEXPACE (NXPC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEXPACE (NXPC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NXPC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NXPC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NXPCs tokenomics, kan du utforske NXPC tokenets livepris!

