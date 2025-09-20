Mist (MIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00212835 24 timer høy $ 0.00220588 All Time High $ 0.371058 Laveste pris $ 0.00007696 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) +4.63%

Mist (MIST) sanntidsprisen er $0.00218368. I løpet av de siste 24 timene har MIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212835 og et toppnivå på $ 0.00220588, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIST er $ 0.371058, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007696.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIST endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og +4.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mist (MIST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.03K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.18M Opplagsforsyning 56.36M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mist er $ 123.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIST er 56.36M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.