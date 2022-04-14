Micro3 (MIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Micro3 (MIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Micro3 (MIRO) Informasjon Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Offisiell nettside: https://micro3.io/ Kjøp MIRO nå!

Micro3 (MIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Micro3 (MIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 575.18K $ 575.18K $ 575.18K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 30.30M $ 30.30M $ 30.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M All-time high: $ 0.02925122 $ 0.02925122 $ 0.02925122 All-Time Low: $ 0.01808135 $ 0.01808135 $ 0.01808135 Nåværende pris: $ 0.01898282 $ 0.01898282 $ 0.01898282 Lær mer om Micro3 (MIRO) pris

Micro3 (MIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Micro3 (MIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIROs tokenomics, kan du utforske MIRO tokenets livepris!

MIRO prisforutsigelse Vil du vite hvor MIRO kan være på vei? Vår MIRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!