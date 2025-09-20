Micro3 (MIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02049727 $ 0.02049727 $ 0.02049727 24 timer lav $ 0.02162879 $ 0.02162879 $ 0.02162879 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02049727$ 0.02049727 $ 0.02049727 24 timer høy $ 0.02162879$ 0.02162879 $ 0.02162879 All Time High $ 0.02925122$ 0.02925122 $ 0.02925122 Laveste pris $ 0.01848034$ 0.01848034 $ 0.01848034 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) +2.24% Prisendring (7D) +2.84% Prisendring (7D) +2.84%

Micro3 (MIRO) sanntidsprisen er $0.02153222. I løpet av de siste 24 timene har MIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02049727 og et toppnivå på $ 0.02162879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIRO er $ 0.02925122, mens den rekordlave prisen er $ 0.01848034.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIRO endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, +2.24% over 24 timer og +2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Micro3 (MIRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 651.50K$ 651.50K $ 651.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Opplagsforsyning 30.30M 30.30M 30.30M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Micro3 er $ 651.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIRO er 30.30M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.45M.