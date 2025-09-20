METERA (METERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0015001 $ 0.0015001 $ 0.0015001 24 timer lav $ 0.00155378 $ 0.00155378 $ 0.00155378 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0015001$ 0.0015001 $ 0.0015001 24 timer høy $ 0.00155378$ 0.00155378 $ 0.00155378 All Time High $ 0.00224038$ 0.00224038 $ 0.00224038 Laveste pris $ 0.00089572$ 0.00089572 $ 0.00089572 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) -0.30% Prisendring (7D) -12.89% Prisendring (7D) -12.89%

METERA (METERA) sanntidsprisen er $0.00154909. I løpet av de siste 24 timene har METERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0015001 og et toppnivå på $ 0.00155378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METERA er $ 0.00224038, mens den rekordlave prisen er $ 0.00089572.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METERA endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, -0.30% over 24 timer og -12.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

METERA (METERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 779.25K$ 779.25K $ 779.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Opplagsforsyning 502.09M 502.09M 502.09M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på METERA er $ 779.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METERA er 502.09M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.