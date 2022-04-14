METERA (METERA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i METERA (METERA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

METERA (METERA) Informasjon Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage. Offisiell nettside: https://www.meteraprotocol.io/ Kjøp METERA nå!

METERA (METERA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for METERA (METERA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 690.04K $ 690.04K $ 690.04K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 502.09M $ 502.09M $ 502.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M All-time high: $ 0.00224038 $ 0.00224038 $ 0.00224038 All-Time Low: $ 0.00089572 $ 0.00089572 $ 0.00089572 Nåværende pris: $ 0.00137556 $ 0.00137556 $ 0.00137556 Lær mer om METERA (METERA) pris

METERA (METERA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak METERA (METERA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METERA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METERA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METERAs tokenomics, kan du utforske METERA tokenets livepris!

METERA prisforutsigelse Vil du vite hvor METERA kan være på vei? Vår METERA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METERA tokenets prisforutsigelse nå!

