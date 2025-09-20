Dagens Metahero livepris er 0.00088066 USD. Spor prisoppdateringer for HERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Metahero livepris er 0.00088066 USD. Spor prisoppdateringer for HERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Metahero Pris (HERO)

1 HERO til USD livepris:

$0.00088046
$0.00088046$0.00088046
-0.20%1D
Metahero (HERO) Live prisdiagram
Metahero (HERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00087366
$ 0.00087366$ 0.00087366
24 timer lav
$ 0.00089492
$ 0.00089492$ 0.00089492
24 timer høy

$ 0.00087366
$ 0.00087366$ 0.00087366

$ 0.00089492
$ 0.00089492$ 0.00089492

$ 0.252021
$ 0.252021$ 0.252021

$ 0.00084991
$ 0.00084991$ 0.00084991

+0.35%

-0.19%

-1.14%

-1.14%

Metahero (HERO) sanntidsprisen er $0.00088066. I løpet av de siste 24 timene har HERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00087366 og et toppnivå på $ 0.00089492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERO er $ 0.252021, mens den rekordlave prisen er $ 0.00084991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERO endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -1.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metahero (HERO) Markedsinformasjon

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

--
----

$ 8.60M
$ 8.60M$ 8.60M

9.37B
9.37B 9.37B

9,766,213,274.195873
9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873

Nåværende markedsverdi på Metahero er $ 8.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERO er 9.37B, med en total tilgang på 9766213274.195873. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.60M.

Metahero (HERO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Metahero til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Metahero til USD ble $ -0.0000284225.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Metahero til USD ble $ -0.0002226047.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Metahero til USD ble $ -0.0001012355797126776.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.19%
30 dager$ -0.0000284225-3.22%
60 dager$ -0.0002226047-25.27%
90 dager$ -0.0001012355797126776-10.31%

Hva er Metahero (HERO)

Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Metahero (HERO) Ressurs

Metahero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Metahero (HERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Metahero (HERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Metahero.

Sjekk Metaheroprisprognosen nå!

HERO til lokale valutaer

Metahero (HERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metahero (HERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Metahero (HERO)

Hvor mye er Metahero (HERO) verdt i dag?
Live HERO prisen i USD er 0.00088066 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HERO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HERO til USD er $ 0.00088066. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Metahero?
Markedsverdien for HERO er $ 8.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HERO?
Den sirkulerende forsyningen av HERO er 9.37B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHERO ?
HERO oppnådde en ATH-pris på 0.252021 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HERO?
HERO så en ATL-pris på 0.00084991 USD.
Hva er handelsvolumet til HERO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HERO er -- USD.
Vil HERO gå høyere i år?
HERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HERO prisprognosen for en mer grundig analyse.
