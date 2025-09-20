Metahero (HERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00087366 $ 0.00087366 $ 0.00087366 24 timer lav $ 0.00089492 $ 0.00089492 $ 0.00089492 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00087366$ 0.00087366 $ 0.00087366 24 timer høy $ 0.00089492$ 0.00089492 $ 0.00089492 All Time High $ 0.252021$ 0.252021 $ 0.252021 Laveste pris $ 0.00084991$ 0.00084991 $ 0.00084991 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -1.14% Prisendring (7D) -1.14%

Metahero (HERO) sanntidsprisen er $0.00088066. I løpet av de siste 24 timene har HERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00087366 og et toppnivå på $ 0.00089492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERO er $ 0.252021, mens den rekordlave prisen er $ 0.00084991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERO endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -1.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metahero (HERO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.60M$ 8.60M $ 8.60M Opplagsforsyning 9.37B 9.37B 9.37B Total forsyning 9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873

Nåværende markedsverdi på Metahero er $ 8.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERO er 9.37B, med en total tilgang på 9766213274.195873. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.60M.