Metahero (HERO) Informasjon Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector. Offisiell nettside: https://metahero.io/ Kjøp HERO nå!

Metahero (HERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metahero (HERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Total forsyning: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Sirkulerende forsyning: $ 9.37B $ 9.37B $ 9.37B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M All-time high: $ 0.252021 $ 0.252021 $ 0.252021 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00090864 $ 0.00090864 $ 0.00090864 Lær mer om Metahero (HERO) pris

Metahero (HERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metahero (HERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEROs tokenomics, kan du utforske HERO tokenets livepris!

HERO prisforutsigelse Vil du vite hvor HERO kan være på vei? Vår HERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HERO tokenets prisforutsigelse nå!

