Metacade (MCADE) Informasjon The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned. Offisiell nettside: https://metacade.co Teknisk dokument: https://metacade.gitbook.io/metacade-whitepaper Kjøp MCADE nå!

Metacade (MCADE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metacade (MCADE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.87M $ 21.87M $ 21.87M All-time high: $ 0.04720046 $ 0.04720046 $ 0.04720046 All-Time Low: $ 0.00456835 $ 0.00456835 $ 0.00456835 Nåværende pris: $ 0.01079252 $ 0.01079252 $ 0.01079252 Lær mer om Metacade (MCADE) pris

Metacade (MCADE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metacade (MCADE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCADE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCADE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCADEs tokenomics, kan du utforske MCADE tokenets livepris!

MCADE prisforutsigelse Vil du vite hvor MCADE kan være på vei? Vår MCADE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCADE tokenets prisforutsigelse nå!

