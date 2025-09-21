Metacade (MCADE)-prisforutsigelse (USD)

Få Metacade prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MCADE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Metacade-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Metacade (MCADE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Metacade potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011728 i 2025. Metacade (MCADE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Metacade potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012314 i 2026. Metacade (MCADE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MCADE for 2027 $ 0.012930 med en 10.25% vekstrate. Metacade (MCADE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MCADE for 2028 $ 0.013577 med en 15.76% vekstrate. Metacade (MCADE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MCADE for 2029 $ 0.014255 med en 21.55% vekstrate. Metacade (MCADE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MCADE for 2030 $ 0.014968 med en 27.63% vekstrate. Metacade (MCADE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Metacade potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024382. Metacade (MCADE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Metacade potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.039716.

2026 $ 0.012314 5.00%

2027 $ 0.012930 10.25%

2028 $ 0.013577 15.76%

2029 $ 0.014255 21.55%

2030 $ 0.014968 27.63%

2031 $ 0.015717 34.01%

2032 $ 0.016503 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.017328 47.75%

2034 $ 0.018194 55.13%

2035 $ 0.019104 62.89%

2036 $ 0.020059 71.03%

2037 $ 0.021062 79.59%

2038 $ 0.022115 88.56%

2039 $ 0.023221 97.99%

2040 $ 0.024382 107.89% Vis mer Kortsiktig Metacade-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.011728 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.011730 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.011739 0.10%

Metacade (MCADE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MCADE September 21, 2025(I dag) er $0.011728 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Metacade (MCADE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MCADE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011730 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Metacade (MCADE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MCADE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011739 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Metacade (MCADE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MCADE $0.011776 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Metacade prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 20.19M$ 20.19M $ 20.19M Opplagsforsyning 1.72B 1.72B 1.72B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MCADE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MCADE en sirkulerende forsyning på 1.72B og total markedsverdi på $ 20.19M. Se MCADE livepris

Metacade Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Metacade direktepris, er gjeldende pris for Metacade 0.011728USD. Den sirkulerende forsyningen av Metacade(MCADE) er 1.72B MCADE , som gir den en markedsverdi på $20,190,380 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.35% $ 0 $ 0.012153 $ 0.011436

7 dager -6.13% $ -0.000719 $ 0.015235 $ 0.011450

30 dager -22.76% $ -0.002670 $ 0.015235 $ 0.011450 24-timers ytelse De siste 24 timene har Metacade vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.35% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Metacade handlet på en topp på $0.015235 og en bunn på $0.011450 . Det så en prisendring på -6.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til MCADE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Metacade opplevd en -22.76% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002670 av dens verdi. Dette indikerer at MCADE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Metacade (MCADE) prisforutsigelsesmodul? Metacade-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MCADE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Metacade det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MCADE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Metacade. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MCADE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MCADE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Metacade.

Hvorfor er MCADE-prisforutsigelse viktig?

MCADE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

