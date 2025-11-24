memestock pris i dag

Sanntids memestock (MEMESTOCK) pris i dag er $ 0.00002892, med en 0.24% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMESTOCK til USD konverteringssats er $ 0.00002892 per MEMESTOCK.

memestock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 28,904, med en sirkulerende forsyning på 999.58M MEMESTOCK. I løpet av de siste 24 timene MEMESTOCK har den blitt handlet mellom $ 0.00002807(laveste) og $ 0.00002991 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00073559, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002571.

Kortsiktig har MEMESTOCK beveget seg +1.45% i løpet av den siste timen og +3.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

memestock (MEMESTOCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.90K$ 28.90K $ 28.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.90K$ 28.90K $ 28.90K Opplagsforsyning 999.58M 999.58M 999.58M Total forsyning 999,578,739.93896 999,578,739.93896 999,578,739.93896

