MEMDEX100 pris i dag

Sanntids MEMDEX100 (MEMDEX) pris i dag er $ 0.00157119, med en 2.56% endring de siste 24 timene. Nåværende MEMDEX til USD konverteringssats er $ 0.00157119 per MEMDEX.

MEMDEX100 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,553,624, med en sirkulerende forsyning på 988.82M MEMDEX. I løpet av de siste 24 timene MEMDEX har den blitt handlet mellom $ 0.00147958(laveste) og $ 0.00159126 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.090549, mens tidenes laveste notering var $ 0.00047063.

Kortsiktig har MEMDEX beveget seg -1.18% i løpet av den siste timen og -8.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MEMDEX100 (MEMDEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Opplagsforsyning 988.82M 988.82M 988.82M Total forsyning 988,817,249.7053375 988,817,249.7053375 988,817,249.7053375

