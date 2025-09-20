Media Network (MEDIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.555988 $ 0.555988 $ 0.555988 24 timer lav $ 0.614155 $ 0.614155 $ 0.614155 24 timer høy 24 timer lav $ 0.555988$ 0.555988 $ 0.555988 24 timer høy $ 0.614155$ 0.614155 $ 0.614155 All Time High $ 312.25$ 312.25 $ 312.25 Laveste pris $ 0.135377$ 0.135377 $ 0.135377 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -9.16% Prisendring (7D) -17.35% Prisendring (7D) -17.35%

Media Network (MEDIA) sanntidsprisen er $0.55668. I løpet av de siste 24 timene har MEDIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.555988 og et toppnivå på $ 0.614155, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEDIA er $ 312.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.135377.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEDIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -9.16% over 24 timer og -17.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Media Network (MEDIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 139.17K$ 139.17K $ 139.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 483.95K$ 483.95K $ 483.95K Opplagsforsyning 250.00K 250.00K 250.00K Total forsyning 869,343.0 869,343.0 869,343.0

Nåværende markedsverdi på Media Network er $ 139.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEDIA er 250.00K, med en total tilgang på 869343.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 483.95K.