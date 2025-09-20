Dagens Media Network livepris er 0.55668 USD. Spor prisoppdateringer for MEDIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEDIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Media Network livepris er 0.55668 USD. Spor prisoppdateringer for MEDIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEDIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Media Network Pris (MEDIA)

1 MEDIA til USD livepris:

$0.55668
$0.55668
-9.10%1D
Media Network (MEDIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:51 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.555988
24 timer lav
$ 0.614155
24 timer høy

$ 0.555988
$ 0.614155
$ 312.25
$ 0.135377
--

-9.16%

-17.35%

-17.35%

Media Network (MEDIA) sanntidsprisen er $0.55668. I løpet av de siste 24 timene har MEDIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.555988 og et toppnivå på $ 0.614155, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEDIA er $ 312.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.135377.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEDIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -9.16% over 24 timer og -17.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Media Network (MEDIA) Markedsinformasjon

$ 139.17K
--
$ 483.95K
250.00K
869,343.0
Nåværende markedsverdi på Media Network er $ 139.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEDIA er 250.00K, med en total tilgang på 869343.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 483.95K.

Media Network (MEDIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Media Network til USD ble $ -0.0561735564683393.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Media Network til USD ble $ -0.2055141760.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Media Network til USD ble $ +0.5171639588.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Media Network til USD ble $ +0.0683965786428179.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0561735564683393-9.16%
30 dager$ -0.2055141760-36.91%
60 dager$ +0.5171639588+92.90%
90 dager$ +0.0683965786428179+14.01%

Hva er Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Media Network (MEDIA) Ressurs

Offisiell nettside

Media Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Media Network (MEDIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Media Network (MEDIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Media Network.

Sjekk Media Networkprisprognosen nå!

MEDIA til lokale valutaer

Media Network (MEDIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Media Network (MEDIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEDIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Media Network (MEDIA)

Hvor mye er Media Network (MEDIA) verdt i dag?
Live MEDIA prisen i USD er 0.55668 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEDIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEDIA til USD er $ 0.55668. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Media Network?
Markedsverdien for MEDIA er $ 139.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEDIA?
Den sirkulerende forsyningen av MEDIA er 250.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEDIA ?
MEDIA oppnådde en ATH-pris på 312.25 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEDIA?
MEDIA så en ATL-pris på 0.135377 USD.
Hva er handelsvolumet til MEDIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEDIA er -- USD.
Vil MEDIA gå høyere i år?
MEDIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEDIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:51 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.