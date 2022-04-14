Media Network (MEDIA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Media Network (MEDIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Media Network (MEDIA) Informasjon

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

Offisiell nettside:
https://media.network/

Media Network (MEDIA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Media Network (MEDIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 135.79K
$ 135.79K$ 135.79K
Total forsyning:
$ 869.34K
$ 869.34K$ 869.34K
Sirkulerende forsyning:
$ 250.00K
$ 250.00K$ 250.00K
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 472.18K
$ 472.18K$ 472.18K
All-time high:
$ 312.25
$ 312.25$ 312.25
All-Time Low:
$ 0.135377
$ 0.135377$ 0.135377
Nåværende pris:
$ 0.543142
$ 0.543142$ 0.543142

Media Network (MEDIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Media Network (MEDIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet MEDIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange MEDIA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår MEDIAs tokenomics, kan du utforske MEDIA tokenets livepris!

MEDIA prisforutsigelse

Vil du vite hvor MEDIA kan være på vei? Vår MEDIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.