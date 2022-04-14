Media Network (MEDIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Media Network (MEDIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Media Network (MEDIA) Informasjon Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. Offisiell nettside: https://media.network/ Kjøp MEDIA nå!

Media Network (MEDIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Media Network (MEDIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 135.79K $ 135.79K $ 135.79K Total forsyning: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Sirkulerende forsyning: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 472.18K $ 472.18K $ 472.18K All-time high: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 All-Time Low: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Nåværende pris: $ 0.543142 $ 0.543142 $ 0.543142 Lær mer om Media Network (MEDIA) pris

Media Network (MEDIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Media Network (MEDIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEDIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEDIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEDIAs tokenomics, kan du utforske MEDIA tokenets livepris!

