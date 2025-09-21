Media Network (MEDIA)-prisforutsigelse (USD)

Få Media Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MEDIA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Media Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2025 (i år)
Basert på forutsigelsen din, kan Media Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.553907 i 2025.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2026 (neste år)
Basert på forutsigelsen din, kan Media Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.581602 i 2026.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2027 (om 2 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEDIA for 2027 $ 0.610682 med en 10.25% vekstrate.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2028 (om 3 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEDIA for 2028 $ 0.641216 med en 15.76% vekstrate.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2029 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEDIA for 2029 $ 0.673277 med en 21.55% vekstrate.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MEDIA for 2030 $ 0.706941 med en 27.63% vekstrate.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Media Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1515.

Media Network (MEDIA) prisprognose for 2050 (om 25 år)
I 2050 kan prisen på Media Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.8757.

2026 $ 0.581602 5.00%

2027 $ 0.610682 10.25%

2028 $ 0.641216 15.76%

2029 $ 0.673277 21.55%

2030 $ 0.706941 27.63%

2031 $ 0.742288 34.01%

2032 $ 0.779402 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.818372 47.75%

2034 $ 0.859291 55.13%

2035 $ 0.902256 62.89%

2036 $ 0.947368 71.03%

2037 $ 0.994737 79.59%

2038 $ 1.0444 88.56%

2039 $ 1.0966 97.99%

Kortsiktig Media Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

Dato Prisforutsigelse Vekst
September 21, 2025(I dag) $ 0.553907 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.553982 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.554438 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.556183 0.41% Media Network (MEDIA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MEDIA September 21, 2025(I dag) er $0.553907 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Media Network (MEDIA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MEDIA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.553982 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Media Network (MEDIA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MEDIA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.554438 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Media Network (MEDIA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MEDIA $0.556183 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Media Network prisstatistikk

Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 138.48K
Opplagsforsyning 250.00K
Volum (24 timer) ----

Den siste MEDIA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MEDIA en sirkulerende forsyning på 250.00K og total markedsverdi på $ 138.48K.

Media Network Historisk pris

I følge de siste dataene samlet på siden for Media Network direktepris, er gjeldende pris for Media Network 0.553907USD. Den sirkulerende forsyningen av Media Network(MEDIA) er 250.00K MEDIA , som gir den en markedsverdi på $138,477 .

Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav
24 timer -0.49% $ -0.002772 $ 0.558551 $ 0.553221

7 dager -20.37% $ -0.112867 $ 0.919033 $ 0.553278

30 dager -39.26% $ -0.217482 $ 0.919033 $ 0.553278 24-timers ytelse De siste 24 timene har Media Network vist en prisbevegelse på $-0.002772 , noe som gjenspeiler en -0.49% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Media Network handlet på en topp på $0.919033 og en bunn på $0.553278 . Det så en prisendring på -20.37% . Denne nylige trenden viser potensialet til MEDIA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Media Network opplevd en -39.26% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.217482 av dens verdi. Dette indikerer at MEDIA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Media Network (MEDIA) prisforutsigelsesmodul? Media Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MEDIA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Media Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MEDIA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Media Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MEDIA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MEDIA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Media Network.

Hvorfor er MEDIA-prisforutsigelse viktig?

MEDIA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

