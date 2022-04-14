Maya Protocol (CACAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maya Protocol (CACAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maya Protocol (CACAO) Informasjon Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Offisiell nettside: https://www.mayaprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.mayaprotocol.com/ Kjøp CACAO nå!

Maya Protocol (CACAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maya Protocol (CACAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.38M $ 17.38M $ 17.38M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.38M $ 17.38M $ 17.38M All-time high: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 All-Time Low: $ 0.00089174 $ 0.00089174 $ 0.00089174 Nåværende pris: $ 0.170733 $ 0.170733 $ 0.170733 Lær mer om Maya Protocol (CACAO) pris

Maya Protocol (CACAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maya Protocol (CACAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CACAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CACAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CACAOs tokenomics, kan du utforske CACAO tokenets livepris!

CACAO prisforutsigelse Vil du vite hvor CACAO kan være på vei? Vår CACAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CACAO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!