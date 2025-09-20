Maya Protocol (CACAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.17566 $ 0.17566 $ 0.17566 24 timer lav $ 0.180789 $ 0.180789 $ 0.180789 24 timer høy 24 timer lav $ 0.17566$ 0.17566 $ 0.17566 24 timer høy $ 0.180789$ 0.180789 $ 0.180789 All Time High $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -2.75% Prisendring (7D) -2.48% Prisendring (7D) -2.48%

Maya Protocol (CACAO) sanntidsprisen er $0.175807. I løpet av de siste 24 timene har CACAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.17566 og et toppnivå på $ 0.180789, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CACAO er $ 1.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CACAO endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -2.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maya Protocol (CACAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.58M$ 17.58M $ 17.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.58M$ 17.58M $ 17.58M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Maya Protocol er $ 17.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CACAO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.58M.