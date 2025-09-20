Mainframe (SN25) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24 timer lav $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24 timer høy 24 timer lav $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 24 timer høy $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 All Time High $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Laveste pris $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -5.08% Prisendring (7D) -8.89% Prisendring (7D) -8.89%

Mainframe (SN25) sanntidsprisen er $1.22. I løpet av de siste 24 timene har SN25 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.21 og et toppnivå på $ 1.28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN25 er $ 5.22, mens den rekordlave prisen er $ 1.21.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN25 endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -5.08% over 24 timer og -8.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mainframe (SN25) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Opplagsforsyning 2.70M 2.70M 2.70M Total forsyning 2,699,445.993749442 2,699,445.993749442 2,699,445.993749442

Nåværende markedsverdi på Mainframe er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN25 er 2.70M, med en total tilgang på 2699445.993749442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.29M.