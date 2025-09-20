Maha (MAHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.216682 $ 0.216682 $ 0.216682 24 timer lav $ 0.249415 $ 0.249415 $ 0.249415 24 timer høy 24 timer lav $ 0.216682$ 0.216682 $ 0.216682 24 timer høy $ 0.249415$ 0.249415 $ 0.249415 All Time High $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 Laveste pris $ 0.204028$ 0.204028 $ 0.204028 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) +0.56% Prisendring (7D) -6.59% Prisendring (7D) -6.59%

Maha (MAHA) sanntidsprisen er $0.218169. I løpet av de siste 24 timene har MAHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.216682 og et toppnivå på $ 0.249415, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAHA er $ 25.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.204028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAHA endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og -6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maha (MAHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Opplagsforsyning 6.38M 6.38M 6.38M Total forsyning 9,900,000.0 9,900,000.0 9,900,000.0

Nåværende markedsverdi på Maha er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAHA er 6.38M, med en total tilgang på 9900000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.