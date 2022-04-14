Maha (MAHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maha (MAHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maha (MAHA) Informasjon MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Offisiell nettside: https://maha.xyz/ Teknisk dokument: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Kjøp MAHA nå!

Maha (MAHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maha (MAHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Total forsyning: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Sirkulerende forsyning: $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 All-Time Low: $ 0.204028 $ 0.204028 $ 0.204028 Nåværende pris: $ 0.218779 $ 0.218779 $ 0.218779 Lær mer om Maha (MAHA) pris

Maha (MAHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maha (MAHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAHAs tokenomics, kan du utforske MAHA tokenets livepris!

MAHA prisforutsigelse Vil du vite hvor MAHA kan være på vei? Vår MAHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAHA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!