Lunctron pris i dag

Sanntids Lunctron (LTRN) pris i dag er --, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende LTRN til USD konverteringssats er -- per LTRN.

Lunctron rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,910.57, med en sirkulerende forsyning på 32.10B LTRN. I løpet av de siste 24 timene LTRN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000255, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har LTRN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -45.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lunctron (LTRN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Opplagsforsyning 32.10B 32.10B 32.10B Total forsyning 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Nåværende markedsverdi på Lunctron er $ 7.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LTRN er 32.10B, med en total tilgang på 67620828269.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.66K.