Lunctron (LTRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lunctron (LTRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.91K Total forsyning: $ 67.62B Sirkulerende forsyning: $ 32.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.66K All-time high: $ 0.00000255 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Lunctron (LTRN) Informasjon Offisiell nettside: https://Lunctron.com

Lunctron (LTRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lunctron (LTRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LTRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LTRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LTRNs tokenomics, kan du utforske LTRN tokenets livepris!

LTRN prisforutsigelse Vil du vite hvor LTRN kan være på vei? Vår LTRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LTRN tokenets prisforutsigelse nå!

