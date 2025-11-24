Lumpy pris i dag

Sanntids Lumpy (LUMPY) pris i dag er $ 0.00016969, med en 1.41% endring de siste 24 timene. Nåværende LUMPY til USD konverteringssats er $ 0.00016969 per LUMPY.

Lumpy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 163,719, med en sirkulerende forsyning på 963.82M LUMPY. I løpet av de siste 24 timene LUMPY har den blitt handlet mellom $ 0.00016716(laveste) og $ 0.00017173 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00026937, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016313.

Kortsiktig har LUMPY beveget seg -0.74% i løpet av den siste timen og -5.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Lumpy (LUMPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.72K$ 163.72K $ 163.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 163.72K$ 163.72K $ 163.72K Opplagsforsyning 963.82M 963.82M 963.82M Total forsyning 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Nåværende markedsverdi på Lumpy er $ 163.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUMPY er 963.82M, med en total tilgang på 963815039.5394627. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.72K.