LumiWave (LWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0131631 24 timer lav $ 0.01403377 24 timer høy All Time High $ 0.778144 Laveste pris $ 0.00976333 Prisendring (1H) +0.50% Prisendring (1D) -3.30% Prisendring (7D) +4.69%

LumiWave (LWA) sanntidsprisen er $0.01328695. I løpet av de siste 24 timene har LWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0131631 og et toppnivå på $ 0.01403377, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LWA er $ 0.778144, mens den rekordlave prisen er $ 0.00976333.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LWA endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -3.30% over 24 timer og +4.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LumiWave (LWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.24M Opplagsforsyning 770.08M Total forsyning 770,075,466.0

Nåværende markedsverdi på LumiWave er $ 10.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LWA er 770.08M, med en total tilgang på 770075466.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.24M.