Lumerin (LMR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lumerin (LMR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lumerin (LMR) Informasjon The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts. Offisiell nettside: https://lumerin.io/ Kjøp LMR nå!

Lumerin (LMR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lumerin (LMR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 632.54M $ 632.54M $ 632.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M All-time high: $ 0.433274 $ 0.433274 $ 0.433274 All-Time Low: $ 0.00120115 $ 0.00120115 $ 0.00120115 Nåværende pris: $ 0.00204411 $ 0.00204411 $ 0.00204411 Lær mer om Lumerin (LMR) pris

Lumerin (LMR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lumerin (LMR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LMR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LMR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LMRs tokenomics, kan du utforske LMR tokenets livepris!

LMR prisforutsigelse Vil du vite hvor LMR kan være på vei? Vår LMR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LMR tokenets prisforutsigelse nå!

