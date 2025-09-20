Lumerin (LMR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00188947 24 timer lav $ 0.00214782 24 timer høy All Time High $ 0.433274 Laveste pris $ 0.00120115 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -8.76% Prisendring (7D) -34.58%

Lumerin (LMR) sanntidsprisen er $0.00195949. I løpet av de siste 24 timene har LMR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00188947 og et toppnivå på $ 0.00214782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LMR er $ 0.433274, mens den rekordlave prisen er $ 0.00120115.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LMR endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -8.76% over 24 timer og -34.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lumerin (LMR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.96M Opplagsforsyning 632.54M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lumerin er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LMR er 632.54M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.96M.