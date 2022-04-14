LOWCAP (LOWCAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOWCAP (LOWCAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOWCAP (LOWCAP) Informasjon $LOWCAP is a meme coin born from conviction, not hype. Built on the Solana blockchain, it embodies the spirit of degens who seek narrative, culture, and early community over utility and roadmaps. With no pre-sale, no team allocation, and a fair launch, $LOWCAP represents a movement—an underground cult of believers who value memes, timing, and pure community-driven momentum. It's not just a coin—it's a conviction-fueled social experiment designed to thrive in the chaos of the market. Offisiell nettside: https://www.lowcap.xyz/

LOWCAP (LOWCAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOWCAP (LOWCAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 144.38K $ 144.38K $ 144.38K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 144.38K $ 144.38K $ 144.38K All-time high: $ 0.00280111 $ 0.00280111 $ 0.00280111 All-Time Low: $ 0.0001436 $ 0.0001436 $ 0.0001436 Nåværende pris: $ 0.00014486 $ 0.00014486 $ 0.00014486 Lær mer om LOWCAP (LOWCAP) pris

LOWCAP (LOWCAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOWCAP (LOWCAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOWCAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOWCAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOWCAPs tokenomics, kan du utforske LOWCAP tokenets livepris!

