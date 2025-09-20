LOWCAP (LOWCAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00017527 24 timer høy $ 0.00020679 All Time High $ 0.00280111 Laveste pris $ 0.00017527 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.35% Prisendring (7D) -33.53%

LOWCAP (LOWCAP) sanntidsprisen er $0.00018854. I løpet av de siste 24 timene har LOWCAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00017527 og et toppnivå på $ 0.00020679, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOWCAP er $ 0.00280111, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOWCAP endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.35% over 24 timer og -33.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOWCAP (LOWCAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 188.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 188.54K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,996,862.364333

Nåværende markedsverdi på LOWCAP er $ 188.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOWCAP er 1000.00M, med en total tilgang på 999996862.364333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 188.54K.