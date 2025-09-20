Lonk (LONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001467$ 0.00001467 $ 0.00001467 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -5.81% Prisendring (7D) +0.16% Prisendring (7D) +0.16%

Lonk (LONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LONK er $ 0.00001467, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LONK endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -5.81% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lonk (LONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.75K$ 69.75K $ 69.75K Opplagsforsyning 332.56B 332.56B 332.56B Total forsyning 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0

Nåværende markedsverdi på Lonk er $ 61.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LONK er 332.56B, med en total tilgang på 376489666999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.75K.