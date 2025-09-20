Dagens Longevity AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LONGAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LONGAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Longevity AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LONGAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LONGAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Longevity AI Logo

Longevity AI Pris (LONGAI)

Ikke oppført

1 LONGAI til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Longevity AI (LONGAI) Live prisdiagram
Longevity AI (LONGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109011
$ 0.00109011$ 0.00109011

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-1.46%

-7.35%

-7.35%

Longevity AI (LONGAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LONGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LONGAI er $ 0.00109011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LONGAI endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -7.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Longevity AI (LONGAI) Markedsinformasjon

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

--
----

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

878.79M
878.79M 878.79M

878,785,150.470798
878,785,150.470798 878,785,150.470798

Nåværende markedsverdi på Longevity AI er $ 23.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LONGAI er 878.79M, med en total tilgang på 878785150.470798. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.04K.

Longevity AI (LONGAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Longevity AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Longevity AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Longevity AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Longevity AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.46%
30 dager$ 0+30.13%
60 dager$ 0+12.77%
90 dager$ 0--

Hva er Longevity AI (LONGAI)

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Longevity AI (LONGAI) Ressurs

Offisiell nettside

Longevity AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Longevity AI (LONGAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Longevity AI (LONGAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Longevity AI.

Sjekk Longevity AIprisprognosen nå!

LONGAI til lokale valutaer

Longevity AI (LONGAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Longevity AI (LONGAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LONGAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Longevity AI (LONGAI)

Hvor mye er Longevity AI (LONGAI) verdt i dag?
Live LONGAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LONGAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LONGAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Longevity AI?
Markedsverdien for LONGAI er $ 23.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LONGAI?
Den sirkulerende forsyningen av LONGAI er 878.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLONGAI ?
LONGAI oppnådde en ATH-pris på 0.00109011 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LONGAI?
LONGAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LONGAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LONGAI er -- USD.
Vil LONGAI gå høyere i år?
LONGAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LONGAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.