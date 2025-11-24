LOL pris i dag

Sanntids LOL (LOL) pris i dag er $ 0.00046021, med en 3.73% endring de siste 24 timene. Nåværende LOL til USD konverteringssats er $ 0.00046021 per LOL.

LOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 450,419, med en sirkulerende forsyning på 977.34M LOL. I løpet av de siste 24 timene LOL har den blitt handlet mellom $ 0.00045729(laveste) og $ 0.00049452 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04167236, mens tidenes laveste notering var $ 0.00043756.

Kortsiktig har LOL beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -16.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LOL (LOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 450.42K$ 450.42K $ 450.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 450.42K$ 450.42K $ 450.42K Opplagsforsyning 977.34M 977.34M 977.34M Total forsyning 977,342,156.777173 977,342,156.777173 977,342,156.777173

