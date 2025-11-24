LOCK IN pris i dag

Sanntids LOCK IN (LOCKIN) pris i dag er $ 0.00213706, med en 3.86% endring de siste 24 timene. Nåværende LOCKIN til USD konverteringssats er $ 0.00213706 per LOCKIN.

LOCK IN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,110,458, med en sirkulerende forsyning på 994.38M LOCKIN. I løpet av de siste 24 timene LOCKIN har den blitt handlet mellom $ 0.00200809(laveste) og $ 0.00215754 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.115837, mens tidenes laveste notering var $ 0.00186814.

Kortsiktig har LOCKIN beveget seg +1.52% i løpet av den siste timen og -12.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LOCK IN (LOCKIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Opplagsforsyning 994.38M 994.38M 994.38M Total forsyning 994,379,877.0 994,379,877.0 994,379,877.0

Nåværende markedsverdi på LOCK IN er $ 2.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOCKIN er 994.38M, med en total tilgang på 994379877.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.