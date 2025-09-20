Dagens LOAFCAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LOAFCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOAFCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LOAFCAT livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LOAFCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LOAFCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LOAFCAT

LOAFCAT Prisinformasjon

LOAFCAT Offisiell nettside

LOAFCAT tokenomics

LOAFCAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

LOAFCAT Logo

LOAFCAT Pris (LOAFCAT)

Ikke oppført

1 LOAFCAT til USD livepris:

--
----
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
LOAFCAT (LOAFCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:49:15 (UTC+8)

LOAFCAT (LOAFCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-3.93%

-19.89%

-19.89%

LOAFCAT (LOAFCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOAFCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOAFCAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOAFCAT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -19.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOAFCAT (LOAFCAT) Markedsinformasjon

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LOAFCAT er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOAFCAT er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.

LOAFCAT (LOAFCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LOAFCAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LOAFCAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LOAFCAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LOAFCAT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.93%
30 dager$ 0+66.04%
60 dager$ 0-29.12%
90 dager$ 0--

Hva er LOAFCAT (LOAFCAT)

LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LOAFCAT (LOAFCAT) Ressurs

Offisiell nettside

LOAFCAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LOAFCAT (LOAFCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LOAFCAT (LOAFCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LOAFCAT.

Sjekk LOAFCATprisprognosen nå!

LOAFCAT til lokale valutaer

LOAFCAT (LOAFCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LOAFCAT (LOAFCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LOAFCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LOAFCAT (LOAFCAT)

Hvor mye er LOAFCAT (LOAFCAT) verdt i dag?
Live LOAFCAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LOAFCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LOAFCAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LOAFCAT?
Markedsverdien for LOAFCAT er $ 1.02M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LOAFCAT?
Den sirkulerende forsyningen av LOAFCAT er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLOAFCAT ?
LOAFCAT oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LOAFCAT?
LOAFCAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LOAFCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LOAFCAT er -- USD.
Vil LOAFCAT gå høyere i år?
LOAFCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LOAFCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:49:15 (UTC+8)

LOAFCAT (LOAFCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.