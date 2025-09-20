LOAFCAT (LOAFCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -3.93% Prisendring (7D) -19.89%

LOAFCAT (LOAFCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOAFCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOAFCAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOAFCAT endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -19.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOAFCAT (LOAFCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.02M Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LOAFCAT er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOAFCAT er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.